” بلقيس ” تعلق على اغتصاب طفل وأمه بالعراق: نهايته الإعدام

أميرة خالد(صدى):

علقت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، على واقعة اغتصاب طفل وأمه من قبل أحد الأشخاص في نهار رمضان 2019 بمدينة الموصل العراقية.

وعبرت ” بلقيس ” في تغريدة على حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، عن غضبها من جريمة الاغتصاب البشعة، مطالبة بإيداع المغتصب في مصحة نفسية.

وقالت في سؤال استنكاري ” في نهار رمضان؟ لماذا لا ينال المغتصب في الوطن العربي عقوبة الإعدام؟ نيل القبض والتحقيقات والحبس لن تغير واقع أنه أفسد حياة طفل للأبد وقضى على حياة امرأة بالنيل من شرفها وكرامتها للأبد أيضًا ” .

كما أكدت أنه يجب أن ينال المغتصب أو المتحرش أقصى العقوبات فالخبس غير كافٍ، مضيفة ” ثلاث أرباع الأمراض النفسية في الوطن العربي جاءت من تحرشات جنسية بدأت من داخل البيت والمدرسة ومع الأقارب والأغراب والناس صناديق مغلقة ” .

واستكملت ” لو كل متحرش يعاقب بالإيداع في مستشفى الأمراض النفسية وكل مغتصب نهايته الإعدام كان احنا بخير ” ، مطالبة أيضًا بالقصاص العلني فهو صور جريمته ونشرها على الفيس بوك.