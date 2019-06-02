بالفيديو.. المغامسي: جرت العادة على ختم القرآن ليلة 29 رمضان

علي القحطاني(صدى):

أوضح الشيخ صالح المغامسي، إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة المنورة، أنه جرت العادة على ختم القرآن الكريم في صلاتي التراويح والتهجد ليلة 29 رمضان.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج منابر النور، أن هذا هو عمل أكثر البلاد الإسلامية، مشيرًا إلى أن بعض أهل العلم يتحرّج في هذه المسألة ونقول لهم ” نقف عند هذا الحد، ولا نقول إن ختم القرآن الكريم بدعة ” .

وطالب أئمة المساجد بعدم الإطالة في ختم القرآن، حتى لا يتعب الناس من الوقوف ورفع اليدين، ويدعو بشكل عاد ولا داعي للتفصيل في الأدعية.