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” المنطقة الشرقية ” تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

” المنطقة الشرقية ” تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة
علي القحطاني(صدى):

أكد حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المنطقة الشرقية ستسجل أعلى معدل لدرجات الحرارة في مدن المملكة.

وأوضحت ” القحطاني ” في تصريح له، أن درجة الحرارة في المنطقة الشرقية ستصل إلى 46 درجة مئوية ونسبة رطوبة تلامس 85%.

كما أشار إلى استمرار هطول الأمطار على المصايف خلال عيد الفطر 2019.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 25963 ] نشر منذ 15 دقيقة

لا تستعجل ستصل الحراره الى اعلى 46 درجه وخصوصا في المناطق الصحراويه قد تصل الى 55 درجه وقت الضهيره

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