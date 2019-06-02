” المنطقة الشرقية ” تسجل أعلى درجة حرارة في المملكة

علي القحطاني(صدى):

أكد حسين القحطاني المتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن المنطقة الشرقية ستسجل أعلى معدل لدرجات الحرارة في مدن المملكة.

وأوضحت ” القحطاني ” في تصريح له، أن درجة الحرارة في المنطقة الشرقية ستصل إلى 46 درجة مئوية ونسبة رطوبة تلامس 85%.

كما أشار إلى استمرار هطول الأمطار على المصايف خلال عيد الفطر 2019.