بالفيديو والصور.. بطل العالم للوزن الثقيل يتعرض للهزيمة الأولى
تعرض البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل، إلى أول هزيمة في مسيرته الرياضية، على يد المدمر الأمريكي رويز.
وأكد تصنيف الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، أن هذه تعد الخسارة الأولى لـ ” جوشوا ” ، والتي تعد إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة.
ويعد ” جوشوا ” أحد أفضل الملاكمين الحاليين في الوزن الثقيل، بل يعتبره البعض أفضلهم على الإطلاق، ولكن هذه المرة بدأ النزال بشكل مثالي ثم تحولت المباراة برد قوي ومباشر من رويز أسقط ” جوشوا ” مرتين في جولة واحدة.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25963 ] نشر منذ 46 دقيقة
خلاص تاريخه انتهى
ابو ريان[ عدد التعليقات: 11 ] نشر منذ 19 دقيقة
هذا كيف تهزمه وعنده عوازل طبيعية على بطنه و وجهه تحميه من كل الضربات؟؟؟ ههههههههه
الملاكمة يبدو لي انها مو رياضة لياقه لا بالعكس اعتقد انها رياضة انهِ خصمك بالجولة الاولى و انتصر.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 1125 ] نشر منذ 13 دقيقة
كل ابطال العالم في الملاكمة والمصارعة انهزمو من الرحال البطل المسلم محمد علي كلاي الي اليمني نسيم حميد وكذلك المصارعين ومنتخبات كرة القدم مثل منتخب البرزيل والارجنتين والمانيا وايطاليا واسبانيا الخ