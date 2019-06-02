بالفيديو والصور.. بطل العالم للوزن الثقيل يتعرض للهزيمة الأولى

نواف السالم(صدى):

تعرض البريطاني أنطوني جوشوا بطل العالم في الوزن الثقيل، إلى أول هزيمة في مسيرته الرياضية، على يد المدمر الأمريكي رويز.

وأكد تصنيف الجمعية العالمية والمنظمة العالمية والاتحاد الدولي للملاكمة، أن هذه تعد الخسارة الأولى لـ ” جوشوا ” ، والتي تعد إحدى أكبر المفاجآت المدوية في تاريخ الملاكمة.

ويعد ” جوشوا ” أحد أفضل الملاكمين الحاليين في الوزن الثقيل، بل يعتبره البعض أفضلهم على الإطلاق، ولكن هذه المرة بدأ النزال بشكل مثالي ثم تحولت المباراة برد قوي ومباشر من رويز أسقط ” جوشوا ” مرتين في جولة واحدة.