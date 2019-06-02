تفاصيل جديدة عن حالة المبتعث الناجي من هجوم نورث كارولينا

واشنطن(صدى):

نجا المبتعث رامي الرمضان، الذي يدرس في ولاية نورث كارولينا الأمريكية، من الحادث الذي تعرض له في الفصل الدراسي، بعدما نجحت المساعدات الطبية في إخراج رصاصة استقرت في مكان دقيق بجسمه.

ووفقا للمعلومات الواردة فإن المهاجم الذي قتل طالبين وجرح أربعة آخرين في أحد الفصول الدراسية بجامعة نورث كارولينا ربما يكون قد سجل فيديو لمذبحة الفصل على هاتفه المحمول.

يذكر أن الرمضان من بين مجموعة طلاب أصيبوا في الحادث الذي شهد فتح النيران بشكل عشوائي في الفصل، إلا أن حساب الجامعة على تويتر، أكد تعافيه بشكل تام من تلك الإصابة.

وكانت إحدى رصاصات الغدر اخترقت جسد رامي، قبل أن يتم التدخل الجراحي لإخراجها، وهو الأمر الذي أسهم في نجاته من الحادث.

وتمكن الأطباء من اكتشاف الطريقة المثلى لإنهاء المخاطر على حياته، خاصة بعد أن ظن البعض أن طول الفترة التي قضاها في المستشفى، والتي تجاوزت شهرًا كاملًا.