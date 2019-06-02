النائب العام يوجه بسرعة القبض على شابان فيديو إطلاق النار على منزل

علي القحطاني(صدى):

وجه النائب العام، بسرعة القبض على شابين ظهرا خلال مقطع فيديو يستقلا مركبة خاصة، فيما يقوم أحدهم بإطلاق النار على منزل وسيارة ومتوقفة.

وانتشر مقطع فيديو لشاب يُطلق النار على منزل وسيارة باستخدام سلاح رشاش، كنوع من الانتقام من أصحاب هذا المنزل.

وكشف في مقطع الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة إطلاق النار على المنزل من قبل شابان أحدهما يقود مركبة والآخر يطلق النار على المنزل والمركبة من خلال رشاش يخرجه من نافذة المركبة.

وعبر رواد مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي عن غضبهم من هذا الأمر، مطالبين بسرعة القبض على صاحب الفيديو ومعاقبته على ما قام به من تخريب ورعب.