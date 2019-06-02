وصفات سهلة لتنعيم الشعر بالمنزل

أميرة خالد(صدى):

كشفت رضوى الشربيني، عن وصفات لفرد وتنعيم شعرك غير مكلفة، ولا يحتاج تحضيرها إلى وقت طويل، بالإضافة إلى أن مكوناتها طبيعية مفيدة للشعر؛ لافتة إلى أنه تحتوي معظم كريمات فرد الشعر على مواد كيماوية تتسبب في تدمير الشعر.

وتشمل المكونات، على نشا، عسل، وزيت زيتون؛ حيث أن طريقة الاستخدام: اخلطي المكونات حتى تحصلي على قوام كريمي، ثم وزعيه على شعر نظيف وجاف؛ ثم غطي الشعر من الجذور وحتى الأطراف بالكريم، واتركيه على الشعر لمدة ساعة، ثم اغسليه جيدا بالشامبو والبلسم.

وأشارت إلى أن للوصول للقوام الكريمي المثالي ضعي لكل 4 ملاعق نشا، ملعقتين عسل، وملعقة زيت زيتون؛ بينما هناك وصفة لتنعيم الشعر والتخلص من مشكلة الشعر الهائش، مكونة من زيت جوز الهند، ليمون، وألوفيرا جيل

وتحتوي طريقة الاستخدام: اخلطي ملعقة صغيرة من الليمون مع ملعقتين من زيت جوز الهند، بالإضافة إلى ملعقة من ألوفيرا جيل؛ فيما توزع الخلطة على الشعر وتترك لمدة من 15 ل30 دقيقة، ولأفضل نتيجة يجب أن تستخدم الخلطة مرة في الأسبوع.

أما البديل الطبيعي لبوتكس الشعر، المكونات: 5 ملاعق لبن، ملعقتين عسل؛ بينما طريقة الاستخدام: اخلطي المكونات جيدا، ووزعيها على الشعر بشكل متساوي، ثم اغسلي الشعر جيدا.