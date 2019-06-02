بالصور.. إصابة 10 عاملين في انهيار سقف نفق تحت الإنشاء بتبوك

محمود البلوي(صدى):

أصيب عدد من العاملين، صباح اليوم الأحد، في حادث انهيار جزء من سقف نفق تحت الإنشاء بحي المهرجان في تبوك أثناء عملية الصب.

وتمكن رجال الدفاع المدني من إخراج 10 حالات متوسطة الخطورة محتجزة تحت الأنقاض، وذلك بعد ورود بلاغ عن وجود انهيار جزئي لسقف نفق بحي المهرجان وسط تبوك.

وأكد المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة تبوك الرائد عبدالعزيز الشمري، أنه تم تحريك الفرق اللازمة فور تلقي البلاغ، وتبين عند الوصول أن الحادث عبارة عن سقوط جزء من سقف نفق كان تحت الإنشاء وذلك أثناء عملية الصب، ما أدى إلى إصابة عدد من العمالة.

وأشارت إلى أنه تم نقل المصابين عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، بينما تم نقل عدد من الحالات قبل وصول فرق الدفاع المدني للموقع، لافتة إلى أنه تم التأكد من عدم وجود أشخاص تحت الأنقاض.