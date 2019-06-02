بالفيديو.. طريقة تفتيش المركبات المتجهة للحرم المكي

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو جهود رجال الأمن للمحافظة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة من المعتمرين والزوار، وخاصة على مستوى التفتيش الأمني للمركبات بأنواعها.

ومن جهته، قال العميد مشعل الحربي قائد الأسلحة والمتفجرات بقوات أمن العمرة إن رجال الأسلحة والمتفجرات يقومون بعملهم أسفل وقف الملك عبدالعزيز، في المسح الأمني للمركبات المتجهة للفنادق، باستخدام أحدث الأجهزة والمعدات.

وأشار إلى أن هناك كاميرات تستخدم للكشف تحت المركبات أو جانبية، بالإضافة إلى أجهزة أخرى للكشف عن الأسلحة، كما يتم تفتيش جميع الحقائب؛ للتأكد من عدم وجود أي محظورات؛ ضمانا لسلامة المعتمرين والزائرين.