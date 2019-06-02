بالفيديو.. إسقاط طائرة إماراتية مسيرة في ليبيا تفضح قناة الجزيرة

طلال الضوي(صدى):

كشفت صور متداولة، حقيقة إسقاط طائرة إماراتية مسيرة في ليبيا وهو الخبر الذي تناقلته قناة الجزيرة القطرية والأذرع الإعلامية لها.

وأكدت الصور فبركة الطائرة المسيرة المزعومة، إذ يوجد عليها غلطة فادحة وقع فيها مصنعي هذه الطائرة الذين لا يعلمون ترتيب ألوان علم الإمارات.

ويظهر على جناحي الطائرة المسيرة ترتيبين مختلفين لألوان العلم الإماراتي، ففي أحد الأجنحة كان الأسود في الأعلى والأخضر في الأسفل، بينما اختلفت الألوان في الجناح الآخر.

وما يؤكد فبركة هذه الأنباء والطائرة أيضًا من قبل الأذرع الإعلامية القطرية، أن الطائرة سليمة تمامًا بينما تؤكد الأنباء أنها تم إسقاطها وبالتالي حدوث أضرار بجسم الطائرة.