بالفيديو.. جندي أمريكي خطط لتفجير مسجد فاعتنق الإسلام!

واشنطن(صدى):

كشف جندي أمريكي أراد في وقت سابق أن يفجر مسجدًا، عن تفاصيل اعتناقه الدين الإسلامي، بعدما كان ينوي أن يصنع قنبلتين ويضعهما أمام أحد المساجد ويضعط على الزر وهو في البنك لينفجرا.

وأوضح الجندي، أنه تأثر بشخصية ” رامبو” -كان يجسدها الفنان الأمريكي سيلفستر ستالون في سلسلة أفلام- لأنه بحسب وصفه كان قوي ومحترم فقرر أن يكون مثله فانضم للبحرية الأمريكية؛ ليخوض عدة حروب في الشرق الأوسط مثل عاصفة لصحراء ودرع الصحراء وحارب في الفلبين وجوب أمريكا والصومال.

وقال عن وشم في جسده: ” كل دمعة من هذا الوشم هي لقتل مؤكد قمت به وتوقفت بعد وصول العدد لـ 26 قتيل”؛ لافتًا إلى إنه كان يتوقع أن يقتل ويصاب 200 مسلم على الأقل؛ ليروي بعد ذلك قصة إسلامه.

وبدأت القصة أنه: ” في إحدى المرات كنت أنا وزوجتي في محل أحذية وحينها رأيت سيدتين يرتديان النقاب وحينها بكيت وصليت أن تكون لدي القدرة الكافية للذهاب لهما وكسر عنقهما فكنت غاضبا ومليء بالكراهية “.

وأضاف: ” كرهي للإسلام كان الشيء الوحيد الذي يبقيني حيا، وفي أحد الأيام جائتي ابنتي وكانت تكلمني عن فتى يجلس أمامها في المدرسة وجاءت أمه تأخذه وكانت تضع غطاء على رأسها وترتدي ملابس تصل إلى أقدامها ولا تستطيع روية سوى عيناها ” .

وتابع: ” في هذه الحظة غضبت وتلفظت بكلمات لا تليق فكان رد فعل ابنتي أنها نظرت إلي باستحقار وهنا قررت أن اعطي هؤلاء الناس فرصة أخرى، ومن حينها ذهبت للمسجد وتعلمت القرآن وأصبحت مسلم وعلمت أني كنت مخطئ ” .