حظر تراخيص تقديم الشيشة بمطاعم ومقاهي مكة والمدينة

نايف السالم(صدى):

خلصت مناقشات مجلس الشورى إلى استعداد الجهات المعنية لإصدار التراخيص للمطاعم والمقاهي داخل وخارج المدن من أجل تقديم ” الشيشة ” ومنتجاتها، بعد شهر رمضان؛ باستثناء المنطقتين المركزيتين في مكة المكرمة والمدينة المنورة، التي حظرت تقديم التبغ أو بيعه.

وكشفت اللائحة معنى ” المعنيّ بالتدخين” ، بأنه تعاطي التبغ ومشتقاته بأي طريقة كانت، ومن تلك الطرق على سبيل المثال لا الحصر استخدام: السجائر، والسجائر الإلكترونية، والسيجار، والجراك، والتنباك، والمعسل، والمعسل الإلكتروني.

وذلك فضلًا عن تبغ الغليون، وتبغ المضغ والتخزين، والشمة، والسويكا، والنشوق، والتمبل، أو أي وسيلة أخرى يدخل التبغ الخام أو المصنّع أو شيء من مشتقاتهما في تكوينها.