خطأ ينهي حياة سيدة بالانزلاق من أعلى شلال

واشنطن(صدى):

غرقت سيدة في شلال ” إيغل فولز” شمالي كاليفورنيا، أول أمس الجمعة، عقب انزلاقها من أعلى القمة، بينما نجح طاقم الإنقاذ في انتشال جثتها.

وأوضحت سلطات الوقاية في تاهو، أن المياه الباردة للغاية التي تغذي الشلال تتحرك بسرعة كبيرة بسبب ذوبان الثلوج في جبال سييرا نيفادا المحيطة.

وقال شهود عيان، إنهم شاهدوا الضحية قريبة جدا من الحافة، تحاول التقاط صور تذكارية، مشيرين إلى أنه لم يكن هناك أي حاجز يمنع الوصول إلى منطقة الخطر.

وتجدر الإشارة إلى أن شلال “إيغل فولز “، المطل على بحيرة تاهو، يرتفع بنحو 45 مترا (150 قدما) عن سطح الأرض.