بعد مقولة ” أطمعناهم “.. الأتراك لأردوغان: ” هل الأموال من بيت أبيك؟! ” 

أنقرة(صدى):

أثار تصريح الرئيس التركي رجب أردوغان، خلال لقائه النواب ورؤساء البلديات، ردود فعل غاضبة في الأوساط الاجتماعية بأنقرة؛ قائلا: ” أردوغان ” في وقت سابق: “أطعمنا الشعب ولبّينا له احتياجاته ورغم ذلك لم يصوّت لنا “.

وقال مواطن في تقرير مصوّر: ” مَن يشبع بطون الجالسين بالقصر الرئاسي، ومَن يغطي إيراداتهم، ومَن يدفع ثمن وقود سياراتهم وطائراتهم، ومَن يدفع أموال مستشاريه، نحن الشعب الذين نشبع بطونهم “.

ولفت المواطن: “ليدعه من هذا الهراء، فليس هو مَن يشبع بطوننا بل نحن ” ، واختتم: ” انظروا حولكم ندفع ضرائب على كل شيء؛ باستثناء الهواء الذي نتنفسه، هل تجلب الأموال من بيت أبيك؟ “.