فعاليات للأطفال وعروض السيرك.. فعاليات الترفيه خلال عيد الفطر

نايف السالم(صدى):

تشهد المملكة خلال عيد الفطر أكثر من 80 فعالية مختلفة، تطلقها الهيئة العامة للترفيه في أول أيام عيد الفطر المبارك ولمدة خمسة أيام في مجموعة من المناطق، لذا وفي هذا السياق سنستعرض أبرز هذه الفعاليات.

تقام في الدمام فعالية ” قرية العيد ” في منتزه الملك فهد، وفي الواجهة البحرية بالخبر ستقام فعالية “ احتفالات العيد ” فيما ستكون الأحساء على موعد مع فعالية “ كرنفال العيد ” في حديقة الملك عبدالله فيما يشهد منتزه جواثا فعالية “ الطائرات الورقية ” .

كما يُقام في الرياض للأطفال عروض ” بيبي شارك ” وهي من أكثر الشخصيات والأغاني مشاهدة في العالم، كما ستقام عروض “ آيس أيج ” الشهيرة في “ بانوراما مول ” ، فيما سيكون في “ حياة مول ” العرض المسرحي “ لؤلؤة والماسة ” .

وتشهد المملكة أيضًا خلال أيام العيد إقامة 12 مسرحية منها 4 في العاصمة الرياض تقدّمها نخبة من الفنانين العرب والخليجيين، وهي مسرحية “عالم لمسة ” في مدارس الرياض من أول أيام العيد ولمدة أربعة أيام.

ومسرحية ” أمين وشركاؤه ” من بطولة النجم المصري أحمد أمين في مدارس التربية الإسلامية بالرياض في أيام العيد الثلاث الأولى، فيما ستبدأ بقية المسرحيات من ثاني أيام العيد ولمدة ثلاثة أيام وهي مسرحية ” عنتر المفلتر ” من بطولة الفنان الكويتي طارق العلي في مسرح جامعة الأميرة نورة.

كما سيتم إقامة العديد من عروض السيرك المذهلة من أول أيام العيد ولمدة خمسة أيام يأتي في مقدمتها سيرك ” إلواز ” في الساحة الخارجية للنخيل مول بالرياض، والعرض العالمي لألعاب الخفة مع روب ليك في مدارس المملكة بالعاصمة.

وتشتمل أيضًا العروض على “ سيرك هوليوود ” في منتزه الملك عبدالله – الواجهة البحرية بالدمام، وعرض “ شادو لاند ” في معرض الظهران الدولي، و “ سيرك دهشة ” في الراشد سكوير بالأحساء، والسيرك الأفريقي المقام في منتزه الرُدّف بالطائف.

ويمكن زيارة الموقع الإلكتروني هنا ، لمعرفة المزيد من الفعاليات وأماكنها وأوقات وطريقة الدخول.