لشهر يونيو.. دول الخليج تعلن عن أسعار الوقود

أبوظبي(صدى):

كشفت كل من عمان والإمارات وقطر، عن أسعار البنزين والديزل لشهر يونيو 2019، حيث قامت كل من عمان وقطر بتثبيت سعر البنزين بنوعيه الممتاز والعادي، وكذلك الديزل، مقارنة بالأسعار المحددة لشهر مايو الماضي.

ورفعت الإمارات الأسعار؛ حيث حافظت على أعلى أسعار للبنزين في دول الخليج، تلتها عمان في المرتبة الثانية، وتباينت بقية دول الخليج طبقا لنوعية البنزين؛ ووصلت أسعار البنزين الممتاز في الإمارات إلى 2.53 درهم (0.68 دولار أمريكي) في الشهر الجاري 2019.

وسيرتفع سعر البنزين العادي في الإمارات إلى 2.34 سعر درهم ( 0.64 دولار)، بعد أن كان 2.25 درهم (0.62 دولار) في يونيو الماضي؛ فيما ستبلغ أسعار البنزين الممتاز في قطر 2 ريال (0.54 دولار) في الشهر الجاري 2019.

وسيتم أيضا تثبيت سعر البنزين العادي عند 1.95 ريال (0.53 دولار)، وأسعار الديزل عند 2 ريال (0.54 دولار)، بينما ستشهد سلطنة عمان تثبيت أسعار البنزين والديزل، حيث ستبلغ أسعار البنزين الممتاز 221 بيسات (0.57 دولار) في يونيو 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة حدثت في أبريل الماضي أسعار البنزين للربع الثاني 2019، حيث قامت برفع سعر البنزين 91 من 1.37 ريال إلى 1.44 ريال ورفعت سعر البنزين 95 من 2.02 ريال إلى 2.10 ريال.