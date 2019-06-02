” ساند ” يوضح شروط وخطوات التسجيل بالنظام

علي القحطاني(صدى):

يضع نظام ساند عددة شروط التي تُمكن المشتركين بهذا النظام الحصول على التعويض، في حال إن تعطل أحدهم عن العمل بسبب ظروف خارجة عن إرادته.

وعن هذه الشروط فقد جاءت كالتالي:

• لابد وأن يكون الشخص جنسيته سعودية.

• لابد وأن يكون سن الشخص المشترك بالنظام أقل من الستين سنة.

• أن يكون قد تجاوز مدة العمل التي تم الإنصاص عليها بقانون العمل في نظام ساند، وذلك بموجب المادة رقم 14.

• يُشترط أن يكون الشخص المشترك ليس لديه أي دخل آخر من أية أعمال أو أنشطة خاصة به.

• على المشترك في البرنامج أن يلتزم بالتدريبات التي تم تحديدها له من قبل الوزارة.

• أن لا يكون المشترك قد تعرض للفصل من عمله بسبب شخصي يرجع إليه.

• أن يكون المشترك بالنظام لديه القدرة على العمل.

• ألا يكون الشخص المشترك قد ترك عمله بمحض حريته وإرادته.

أما فيما يتعلق بخطوات التسجيل، فيتم التسجيل بالنظام وفقًا للخطوات التالية:

1- لا بد من القيام بتسجيل دخولك على الحساب الخاص بك في التأمينات أونلاين وذلك من خلال الضغط على هذا الرابط (هنا).

2- بعدما يتم فتح الصفحة الخاصة بتسجيل دخولك على الحساب المشترك أونلاين، فإنه يتم إتمام عملية تسجيل الدخول من خلال كتابة رمز المستخدم، وكتابة كلمة المرور، ثم بعدها يتم الضغط على خانة دخول.

3- سوف يتم فتح صفحة حساب خاصة بالمشترك في التأمينات أونلاين، قم بالبحث عن خانة تقديم طلب استحقاق بنظام ساند، ثم قم بالضغط عليها، حينها سوف يطب منك النظام أن تقوم بإدخال البيانات وإدخال رقم حسابك البنكي.

4- سوف تظهر صفحة أمامك للتسجيل وتعبئة البيانات الشخصية للاتصال والخاصة بالمشترك، ثم بعدها قم بالضغط على خانة تعديل.

5- يقوم النظام بإظهار رسالة أن عملية تقديم طلب تعويض تمت بنجاح، وفي حال استحقاقك في أن تحصل على تعويض سوف يصلك رسالة نصية على هاتفك الجوال تفيد التأكيد على استحقاق طلب التعويض.

أما في حال إن كنت غير مؤهل للتقديم بنظام ساند، فسوف تظهر لك رسالة فيها توضيح للأسباب التي تمنع تؤهلك.