سيدة تحشر رأسها في حياة جيرانها فعلقت بالقضبان

بوجوتا(صدى):

سقطت امرأة كولومبية في ورطة لا تُحسد عليها، بينما كانت تحاول الاطمئنان على جيرانها؛ حيث علق بين قضبان باب أحد الجيران، لمدة 5 ساعات، بينما كانت تتحقق مما إذا كان جيرانها في المنزل أم لا، في حادث غريب من نوعه.

وأقدم أحد سكان المنطقة على الاتصال بالشرطة، بعد سماع صراخها؛ لتخليصها؛ إلا إن الشرطة لم تستطع على تحرير رأسها من بين قضبان الباب؛ ما دفعها إلى استدعاء رجال الدفاع المدني والإنقاذ، الأمر الذي استغرق 5 ساعات إلى حين تخليصها من ورطتها.

وأشارت تقارير، إلى أنه لا يتضح ما إذا كانت المرأة تنوي التجسس على جيرانها أم كانت بالفعل تريد الاطمئنان عليهم، وفق ما ذكر سكان المنطقة، الذين اختلفت آراؤهم بشأن وقوع الحادثة.