بالفيديو.. ” الزعاق ” يعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر 

عادل الحربي(صدى):

أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، أنَّ شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه، وأنَّ يوم العيد سيكون يوم الثلاثاء المقبل.

وأشار الزعاق، إلى أنَّ اليوم الأحد هو آخر نجم ” الكنة ” ، وأنَّ غدًا الاثنين هو أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية، بما يسمى بـ ” جمرة القيظ ” ، ‏بمعنى أنَّ شدة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، وسميت بذلك لأنَّ مدتها أربعون يومًا.