بالفيديو.. ” الزعاق ” يعلن عن موعد أول أيام عيد الفطر
أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، أنَّ شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه، وأنَّ يوم العيد سيكون يوم الثلاثاء المقبل.
وأشار الزعاق، إلى أنَّ اليوم الأحد هو آخر نجم ” الكنة ” ، وأنَّ غدًا الاثنين هو أول مربعانية القيظ، وهي بداية موسم الحر الفعلي، وفي نهايتها مرحلة وصول درجات الحرارة إلى أعلى معدلاتها السنوية، بما يسمى بـ ” جمرة القيظ ” ، بمعنى أنَّ شدة الحرارة ستكون خلال شهري ذي القعدة وذي الحجة، وسميت بذلك لأنَّ مدتها أربعون يومًا.
ابو سلطان[ عدد التعليقات: 967 ] نشر منذ 2 ساعتين
أكد خالد الزعاق، عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، أنَّ شهر رمضان سينتهي في اليوم الذي بدأ فيه، وأنَّ يوم العيد سيكون يوم الثلاثاء المقبل خالف تعرف يا خالد الزعاق معظم الخبراء والمسؤولين يقولون ان العيد الاربعاء لاكن عموما بكرة الاثنين مساء يتاكد الخبر ان العيد الثلاثاء او الاربعاء يا خبر اليوم بفلوس وبكرة حيبقي ببلاش
ابونايف[ عدد التعليقات: 1297 ] نشر منذ 1 ساعة
صادق العيد ان شاءالله الثلاثاء
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41141 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا إله الا الله من قبل رمضان وهوم مصرون ان رمضان 29. طيب واذا ما رأوا الهلال خلاص 29
النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاتموا العده
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 41141 ] نشر منذ 58 دقيقة
لا إله الا الله من قبل رمضان وهوم مصرون ان رمضان 29. طيب واذا ما رأوا الهلال خلاص 29
النبي عليه الصلاة والسلام قال صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غم عليكم فاتموا العده
M-512🐧[ عدد التعليقات: 1607 ] نشر منذ 17 دقيقة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ، كل عام وانتم بألف خير وصحة وسلامة من رب العالمين تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال ، وشكر خاص إلى صحيفة صدى المحترمة وطاقم العمل كلهم ، بارك الله في الأستاذ خالد الزعاق أسأل الله العلي العظيم أن يجعله في اعلى مراتب جنات ربي اللهم آمين.
ابو عمار[ عدد التعليقات: 25956 ] نشر منذ 17 دقيقة
مو مشكله يوم الثلاثاء او الاربعاء