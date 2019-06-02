مسؤول إيراني: صراعاتنا مع أمريكا بالشرق الأوسط سترفع أسعار النفط

طهران(صدى):

قال المستشار العسكري لمرشد النظام الإيراني، رحيم صفوي، في تصريحات لصحف إيرانية ، إن أي صدام بين أمريكا وإيران سيؤدي لرفع أسعار النفط إلى أكثر من 100 دولار للبرميل الواحد ، وهو فوق طاقة أميركا وأوروبا وحلفائهم كاليابان وكوريا الجنوبية ، علما أن السعر الحالي لبرميل النفط يقف عند نحو 67 دولارا.

ودأب المسؤولون الإيرانيون على إطلاق تصريحات قالوا فيها إن ” السفن الأميركية في مرمى صواريخنا ” منذ فترة ليست بالقصيرة، لكن هذه التهديدات لم تجد طريقها إلى التنفيذ.

وفي وقت لاحق، أعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، نشر 1500 جندي في منطقة الشرق الأوسط تحسبا للتهديدات الإيرانية، فضلا عن نشر أسلحة مساندة ذات صبغة دفاعية.

وكانت صحيفة ” نيويورك تايمز ” كشفت أن التحرك العسكري الأميركي في الشرق الأوسط، جاء بعد معلومات أظهرت نصب إيران لصواريخ بالستية قصيرة المدى فوق قوارب خشبية في مياه الخليج، بغية استهداف قوات أميركية وسفن تجارية في المنطقة.

وهدد ترامب إيران بالدمار الكامل في حال اختارت قتال الولايات المتحدة، مبديا في الوقت ذاته انفتاحه على المفاوضات مع طهران لإبرام اتفاق جديد بعد انسحاب بلاده من الاتفاق النووي السابق الذي وصفه بـ ” الكارثي ” .