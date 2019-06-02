انخفاض أسعار مكالمات الجوال بين دول الخليج

عادل الحربي(صدى):

تبدأ اللجنة الوزارية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات بمجلس التعاون لدول الخليج العربية، خلال العام الحالي في تطبيق المرحلة الرابعة من تخفيض أسقف أسعار الجملة لخدمات الاتصالات.

وأقرت اللجنة أسقف أسعار خدمات التجوال الدولي المتنقل بين دول مجلس التعاون الخليجي التي تم التوصل إليها ، تلا ذلك تطبيق أسقف لأسعار التجزئة للخدمات نفسها.

وبلغت أسعار التجزئة لخدمات التجوال بين دول الخليج: المكالمات المحلية داخل بلد التجوال: 0.9 ريال، والمكالمات الدولية إلى أي دولة خليجية: 2.250 ريال

ووصلت أسعار استقبال المكالمات أثناء التجوال: 0.825 ريال؛ بينما الرسائل النصية القصيرة أثناء التجوال: 0.225 ريال؛ فيما خدمات البيانات أثناء التجوال: 2.250 ريال.