” كراني ” يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالمملكة
تنبأ خبير الأرصاد حسن كراني، بهطول أمطار متفرقة اليوم على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة لتبوك والقصيم.
وأشار كراني في تغريدة له ظهر اليوم: ” بعون الله خلال الساعتين القادمتين ستبدأ السماء بفتح أبوابها بعد بناء التراكم الرعدي الممطر على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وشرقها وغرب القصيم “.
وأوضح: ” الرجاء أخذ الحيطة.. مع احتمالية امتداد الحالة جنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها “.
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