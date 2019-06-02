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” كراني ” يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالمملكة

” كراني ” يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالمملكة
عادل الحربي(صدى):

تنبأ خبير الأرصاد حسن كراني، بهطول أمطار متفرقة اليوم على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة لتبوك والقصيم.

وأشار كراني في تغريدة له ظهر اليوم: ” بعون الله خلال الساعتين القادمتين ستبدأ السماء بفتح أبوابها بعد بناء التراكم الرعدي الممطر على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وشرقها وغرب القصيم “.

وأوضح: ” الرجاء أخذ الحيطة.. مع احتمالية امتداد الحالة جنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها “.


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