” كراني ” يتوقع هطول أمطار متفرقة على عدة مناطق بالمملكة

عادل الحربي(صدى):

تنبأ خبير الأرصاد حسن كراني، بهطول أمطار متفرقة اليوم على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة إضافة لتبوك والقصيم.

وأشار كراني في تغريدة له ظهر اليوم: ” بعون الله خلال الساعتين القادمتين ستبدأ السماء بفتح أبوابها بعد بناء التراكم الرعدي الممطر على منطقتيْ مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكلما اتجهنا شمالًا حتى تبوك وشرقها وغرب القصيم “.

وأوضح: ” الرجاء أخذ الحيطة.. مع احتمالية امتداد الحالة جنوبًا حتى جازان مرورًا بالمصايف وشرقها “.