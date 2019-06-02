الأمير عبدالرحمن بن مساعد يهاجم مستشار أمير قطر لسخريته من قمم مكة

طلال الضوي(صدى):

هاجم الأمير عبدالرحمن بن مساعد ، عزمي بشارة مستشار أمير قطر وعضو الكنيست الإسرائيلي السابق ، عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب محاولته السخرية من القمم الخليجية والعربية والإسلامية التي استضافتها المملكة .

وقال بشارة في تغريدة له عبر ” تويتر ” ، ” بقي ان يقترح مستشارو العلاقات العامة العناوين الدعائية التالية: احضر قمة تحظى بقمتين مجانا! أو ثلاث قمم بتذكرة واحدة ” .

من جانبه رد عليه الأمير عبد الرحمن بن مساعد ، بتغريدتين قال فيها: “ ويصح كذلك من باب الدعاية:- أحضر مستشار اسرائيلي واحصل على مئات المرتزقة مجانًا ” .

وأضاف بن مساعد : ” كون ع بشارة صاحب القرار في قطر فهو يرى التفاهم معه بشكل مباشر أجدى فباستطاعته تغيير موقف قطر لو أراد.. لذلك هو مستاء من عدم ترؤسه لوفد قطر في قمم مكة ولكن هو يدرك أن ذلك غير ممكن فلا هو خليجي فيحضر قمة الخليج ولا هو عربي (الجنسية) فيحضر مع العرب ولا هو مسلم فيحضر مع المسلمين ” .