بدلا من نصف ساعة.. تنظيف صحن الطواف في 9 دقائق فقط

نايف السالم(صدى):

تمكنت شؤون المسجد الحرام، من تحقيق رقم قياسي في تنظيف صحن الطواف هذا العام في ليلة الـ 27 من شهر رمضان المبارك، بـ 9 دقائق بدلًا من ٣٠ دقيقة، وسط كثافة بشرية تجاوزت الـ 2 مليون مصلٍ.

ومن جانبه، قال الوكيل الميداني في إدارة التطهير والسجاد بالمسجد الحرام الأستاذ فهد شراز المالكي، أن إدارة التطهير والسجاد حققت رقما قياسيا في تنظيف صحن الطواف في مدة زمنية بلغت ٩ دقائق، وسط كثافة بشرية عالية، وبعد سقوط أمطار متوسطة داخل صحن الطواف، حيث تم تجفيف صحن الطواف من مياه الأمطار قبل صلاة المغرب ثم البدء في عملية الغسيل والتي استغرقت الوقت المحدد.

وأشار ” المالكي ” إلى أنه شارك في عملية التنظيف ٢٠٠ عامل، و ١٦ آلية، و٢٢ مشرفًا، وتم تعطير الطواف في نفس المدة الزمنية المحددة بـ ٨٠ لترا من الورد والعود؛ لافتًا إلى أن إدارة التطهير والسجاد قامت برفع أكثر من 5 آلاف طن نفايات من داخل المسجد الحرام منذ بداية شهر رمضان المبارك إلى يوم الـ 25 من رمضان هذا العام.