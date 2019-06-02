” هواوي ” تتلقى ضربة قاصمة بعد الحظر الأمريكي 

تايبيه(صدى):

قررت شركة ” فوكسكون ” التايوانية وقف خطوط إنتاج لهواتف ” هواوي ” في الأيام الأخيرة، كما أن الشركة التايوانية التي تجمع الهواتف للعديد من العلامات التجارية للهواتف مثل ” أبل ” و ” تشاومي ” ، قد أوقفت بالفعل العديد من خطوط الإنتاج لهواتف ” هواوي ” ، وجاء ذلك على وقع النزاع الصيني الأميركي بشأن شركة ” هواوي “.

وعلى صعيد متصل، أعلنت شركة ” شينزين ” الصينية للإلكترونيات عن خفض الطلبات على الهواتف الجديدة، كما سردت تكهنات كثيرة خارج الصين فيما يتعلق بتأثير وضع ” هواوي ” في القائمة السوداء في الولايات المتحدة، على مبيعات الهواتف الجديدة وأسعارها، وكذلك قيمة العلامة التجارية.

وتعاني ” هواوي ” من مشاكل مختلفة في هونغ كونغ، حيث أن هواتف عشرات المستخدمين عانت أعطالا مثل الإغلاق المفاجئ، وقد يتعذر فتحها مجددا.