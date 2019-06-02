بالفيديو.. نضال الأحمدية: أصالة دخلت لبنان من خلال الاستعانة بقطر

بيروت(صدى):

فتحت الكاتبة والإعلامية اللبنانية نضال الأحمدية، النار على المطربة السورية أصاله، ردًا على اتهامات الأخيرة لها بأنها متخلفة عقليًّا، وأن هذا من باب الوصف وليس الذمْ، وأن عليها بالاجتهاد كي تُصبح أقل تخلفًا وتنتمي للعالم الأول.

وأوضحت نضال الأحمدية، في مقابلة مسربة من برنامج ” شيخ الحارة ” أن أصالة تلقت أموالًا من النظام القطري في إحدى السهرات، متهمًة قطر بإدخالها لبنان، وأنها تلقت مبلغًا من المال أيضًا.

ركشفت نضال الأحمدية، عن معرفتها بمرض إليسا، بعد 24 ساعة، ولم تُعلن لأحد، موضحًة أن إليسا أخبرتها في الهاتف وبكت بشدة، وأبكتها؛ لافتة إلى أنها كانت في أمريكا وقالت لإليسا، إنها ستعود للوقوف بجانبها، إلا أنها رفضت، معللًة الأمر بأنها لو رافقتها للمستشفى سيعرف الجميع خبر مرضها.