عم الطيار المختفي في الفلبين يكشف تفاصيلا جديدة

نايف السالم(صدى):

كشف عم الطيار عبدالله الشريف، المختفي في الفلبين، اليوم الأحد، تفاصيلًا جديدة عن ابن أخيه قائلًا أنه تم مسح الجزيرة التي كانت تحلق حولها الطائرة، والبحث عن طريق السونار داخل البحر بمساحة إجمالية بلغت 21 كلم، عبر فريق عمليات، والحصول على معدات البحث داخل البحر من القوارب وجهاز السونار وبفريق متخصص للبحث عن أي آثار لحطام الطائرة، وبعد عملية البحث لأيام.

وأكد عم الطيار المختف، أن بعد ذلك كله: ” تأكدنا بعدم وجود أي حطام أو دلائل تبين تعرض الطائرة لحادث أو حطام كما أشيع، وهذا ما أكده التقنيون والمختصون بعد عمليات البحث “؛ مضيفًا: ” منطقة البحث الجوية شملت جميع الاحتمالات التي قد تكون الطائرة توجهت إليها، وعادة في رحلات التدريب يتم تعبئة الوقود للطائرة بنصف الكمية “؛ بحسب موقع ” العربية. نت “.

وتابع: ” وقبل الرحلة التي اختفت بها الطائرة، أصر المدرب على تعبئه الطائرة بحمولة كاملة “، لافتاً إلى أن اختفاء الطائرة بعد آخر تواصل مع البرج لا يكون إلا بفعل فاعل؛ فيما استدرك: ” جواله ما زال يستقبل اتصالات حتى يوم أمس، ومنها بعض الاتصالات يكون فتح للخط دون الحديث، وأيضاً جوال المدرب يستقبل اتصالات (فقط رنين)، حتى يوم أمس ” .

وقال: ” كل الدلائل حالياً تشير لتعرض الطائرة للاختطاف، وأصبحت قضية جنائية، وقائد الطائرة المدرب الفلبيني هو المشتبه الأول، وتم تكوين فريق عمليات بدعم من الحكومة الفلبينية لمسح جوي لأحد الجبال وأيضاً لقرية الكابتن ومناطق قريبة من البرج، والذي سيوصلنا من خلاله لأقرب حقيقة خلال الفترة القادمة “.