مطالبات بحظر تغذية ” البابون ” بعد إلحاق مكافحتها بأمانات المناطق

عادل الحربي(صدى):

طالبت هيئة حماية الحياة الفطرية إمارات المناطق بإصدار قرار بحظر تغذية وصيد ونقل وتربية قرود البابون، بالإضافة إلى حظر الاتجار بها في أطراف المدن والقرى.

ومن جهته، أشار نائب رئيس الهيئة السعودية للحياة الفطرية الدكتور هاني تطواني إلى صدور 17 توصية اقترحتها ورشة مكافحة قرود البابون عقدتها الهيئة بالتعاون مع جامعة الملك خالد أخيراً، لحل مشكلة قرود البابون في المملكة.

أوضحت الدراسات أن عددها يتجاوز 250 ألفا، وأن 65% منها تعتبر قروداً برية ليس هناك ضرر منها، و35% منها مرتادة للمزارع.