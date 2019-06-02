فتح تحقيقا مع ” فيدكس ” لتحويلها طرود هواوي لأمريكا

بكين(صدى):

فتحت السلطات الصينية تحقيقًا مع شركة “ فيدكس ” للشحن، بعد أن حولت عديدًا من الطرود التي أرسلتها شركة “ هواوي ” إلى الولايات المتحدة.

وذلك على خلفة تحويل الطرود إلى القاعدة الأمريكية لشركة “ فيدكس ” ، بدلا من الوجهات المقصودة في الصين.

ومن جانبها، أبانت شركة الشحن أن ذلك كان خطأ لوجستيًا، كما اعتذرت لشركة الاتصالات الصينية العملاقة.

وجاء ذلك الحادث بالتزامن مع الحرب التجارية تجارية بين الإدارة الأمريكية والصين ومحورها شركة ” هواوي ” .