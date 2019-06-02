يوسف الشريف يكشف تفاصيل عن مسلسله الجديد.. وجمهوره: ” مسروق من فيلم أجنبي ” 

القاهرة(صدى):

كشف الفنّان المصريّ، يوسف الشريف، عن خوضه ماراثون دراما رمضان 2020، المُقبل، من خلال مسلسل جديد، يحمل اسم ” النهاية ” ، بعد غيابه عن دراما رمضان لموسمين متتاليين.

ونشر الفنّان المصريّ، عبر صفحته ” فيسبوك ” بوستر مبدئيًا للمسلسل، وظهر من خلاله، تعاقده مع شركة سينرجي المسيطرة على كعكة مسلسلات رمضان 2019 الجاري، ويملكها المنتج المصريّ، تامر مرسي.

وتكهن المتابعين لصفحته، سرقة المسلسل من فيلم أجنبيّ، بالرّغم من عدم إعلان تفاصيل حول العمل بعد.

وانقسمت التّعليقات على البوستر بين سعداء بعودة يوسف الشريف، للدراما في رمضان مجددًا، وبين متكهّنين بسرقة الفكرة من فيلم “Avengers the endgame “.

وعقب متابع، قائلًا: ” thanos ” ، وكذلك المتابع عمر عودة، الذي قال: ” ثانوس المصري ” ، قاصدين ثانوس الشرير الخارق، وهو شخص خياليّ يظهر في قصص مارفل المصوّرة، وظهرتْ الشّخصيّة لأوّل مرّة في كومكس The Invincible Iron Man.

وقال متابع آخر: ” هو ماله قالب على avengers infinite war كده ليه شغل thanos وكده “.

ورأى متابع ثالث: ” أوعى يكون متاخد من فيلم نهاية العالم بتاع 2012 وتفضحنا زي أحمد السقا اللي سرق مسلسل بريكنج باد، ها اوعى “.

وأوضح متابع رابع: ” المسلسلات النضيفة بقى يا عالمي بس مش عارف حاسس إن البوستر من فيلم avengers endgame ليه ” ، وأضاف محمد أسامة: “لا استنى متقولش البوستر من افنجرز انفينتي وور؟ “.