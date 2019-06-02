رجل يطلق زوجته بسبب ” الملح الزيادة “

القاهرة(صدى):

أقدم رجل مصري على تطليق زوجته غيبابيًا؛ وذلك بعد مشاجرة حادة بينهما بسبب طريقة طهيها للطعام وزيادة الملك في الأكل.

وعن التفاصيل، روى الزوج قصة خلافاته مع زوجته قائلاً: ” كل شوية أروح ألاقيها عاملة أكل وحش وحادق زي الزفت ولما أقولها تقولي أمي كانت بتعمل كدا.. مرة واتنين وعشرة ومصرة تعمل الأكل مالح ” .

وعن المشاجرة التي نشب عنها الطلاق قال: ” روحت في يوم من البيت لاقيتها عاملة بامية باللحمة جيت أدوقها لاقيتها مرار.. يعني واقف على رجلي طول اليوم وأرجع بيتي مش عارف أكل لقمة ” .

فيما قالت الزوجة عن طلاقها من زوجها: ” رجع من الشغل أخر مرة وكان متعصب يدوب حطيت الغدا ولاقيته جابني من شعري عايز يحط دماغي في الأكل ونزل في ضرب وشتيمة لدرجة جابلي تهتك في أربطة الدراع ” .

وأضافت: ” حجته إن ملح البامية زيادة.. مش أول مرة يتلكك ويضربني ودلوقت رماني في الشارع وطلقني غيابي ” .