تعرفي على الطريقة الصحيحة لوضع العطور ودوامها لفترة أطول

متابعة- أميرة خالد(صدى):

تعتبر العطور من اهم أدوات زينة المرأة التي يجب عليها اختيارها بعناية فائقة ، كما يجب عليها فهم الطريقة الصحيحة لوضع العطر كي يظهر برائحة ملحوظة ودون ان يسبب مشاكل بالبشرة .

ونصح خبراء التجميل بإتباع الخطوات التالية :

– تجنبي وضع العطر بالقرب من بشرة الوجه حتى لا يسبب التهابها او اي مشاكل اخرى .

– لا تضعي العطر وراء الأذنين فهو لا يدوم كثيراً في هذه المناطق وضعيه على البشرة بأمكان اخرى .

– انتظري حتى يجف العطر قبل ان ترتدي ملابسك .

– لا يوضع العطر على المجوهرات او الملابس .

– تجنبي العطور الداكنة لأنها تسبب بقع في الملابس ,

– حاولى وضع طبقات من نفس العطر كالجل او اللوشن مع عطر له نفس الرائحة للحصول على رائحة نفاذة وتدوم طويلاً .