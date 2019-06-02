تعرفي على الطريقة الصحيحة لوضع العطور ودوامها لفترة أطول
تعتبر العطور من اهم أدوات زينة المرأة التي يجب عليها اختيارها بعناية فائقة ، كما يجب عليها فهم الطريقة الصحيحة لوضع العطر كي يظهر برائحة ملحوظة ودون ان يسبب مشاكل بالبشرة .
ونصح خبراء التجميل بإتباع الخطوات التالية :
– تجنبي وضع العطر بالقرب من بشرة الوجه حتى لا يسبب التهابها او اي مشاكل اخرى .
– لا تضعي العطر وراء الأذنين فهو لا يدوم كثيراً في هذه المناطق وضعيه على البشرة بأمكان اخرى .
– انتظري حتى يجف العطر قبل ان ترتدي ملابسك .
– لا يوضع العطر على المجوهرات او الملابس .
– تجنبي العطور الداكنة لأنها تسبب بقع في الملابس ,
– حاولى وضع طبقات من نفس العطر كالجل او اللوشن مع عطر له نفس الرائحة للحصول على رائحة نفاذة وتدوم طويلاً .
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