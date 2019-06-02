30 جرام من الشيكولاتة خلال الحمل تساعد في نمو الجنين

أميرة خالد(صدى):

أكدت دراسات عديدة، أهمية أن تتناول المرأة 30 جراما من الشيكولاتة يومياً طوال رحلة الـ 9 أشهر من الحمل لأن ذلك يفيد نمو الجنين، ولكن دون الإفراط حتى لا يتسبب السكر والدهون في زيادة الوزن.

وأوضحت الدراسات أن فوائد الشيكولاتة للحامل هي: يساعد أكل القليل من الشوكولا يومياً على تقليل خطر الإصابة بتسمم الحمل إلى النصف.

وتعد من الأطعمة التي تساعد على اكتساب الوزن باعتدال، وفي الوقت نفسه عدم زيادة نسبة الكولسترول، كما أن أكل الحامل لها يجعل الطفل أكثر سعادة وحيوية.