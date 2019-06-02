” الأرصاد ” تنبه بهطول أمطار وجريان سيول بمنطقتي الباحة ومكة

إبراهيم الزهراني(صدى):

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقتى الباحة ومكة المكرمة من هطول امطار متوسطة إلى غزيرة .

وأبانت الهيئة ان الأمطار سيصاحبها تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية مع سيول مطالبة الجميع بضرورة اخذ الحيطة والحذر .

واوضحت الهيئة ان الحالة المذكورة تبدأ في منطقة الباحة بداية من الساعة 11 صباحاً وحتى 9 مساء ً ، فيما تبدأ في منطقة مكة المكرمة من الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي في نفس التوقيت .

وقالت ان التحذير يشمل : الباحة ، والحجرة ، والعقيق ، والمخواه ، والمندق ، وبلجرشي ، وقلوة في منطقة الباحة .

كما يشمل : أضم ، والجموم ،والطائف ، والعاصمة المقدسة ، والعرضيات ، والكامل ، وميسان في منطقة مكة المكرمة .