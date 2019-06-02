” الأرصاد ” تنبه بهطول أمطار وجريان سيول بمنطقتي الباحة ومكة
حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم الأحد منطقتى الباحة ومكة المكرمة من هطول امطار متوسطة إلى غزيرة .
وأبانت الهيئة ان الأمطار سيصاحبها تساقط البرد ونشاط في الرياح السطحية مع سيول مطالبة الجميع بضرورة اخذ الحيطة والحذر .
واوضحت الهيئة ان الحالة المذكورة تبدأ في منطقة الباحة بداية من الساعة 11 صباحاً وحتى 9 مساء ً ، فيما تبدأ في منطقة مكة المكرمة من الساعة الواحدة ظهراً وتنتهي في نفس التوقيت .
وقالت ان التحذير يشمل : الباحة ، والحجرة ، والعقيق ، والمخواه ، والمندق ، وبلجرشي ، وقلوة في منطقة الباحة .
كما يشمل : أضم ، والجموم ،والطائف ، والعاصمة المقدسة ، والعرضيات ، والكامل ، وميسان في منطقة مكة المكرمة .
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