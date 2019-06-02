دلالة اللمبات التحذيرية وأهميتها في طبلون السيارة

أميرة خالد(صدى):

تُزود السيارت بـ ” اللمبات التحذيرية ” في لوحة عدادات السيارة في الطبلون؛ لتحذير قائد السيارة في حال مواجهة أي خطورة لأجزاء السيارة أو تعرضها للتلف؛ لذا وفي هذا السياق سنتعرف على دلالة وإشارة اللمبات التحذيرية بالسيارة.

وعن هذه اللمبات، فتوجد لمبات ذات لون ” أخضر وأزرق وأبيض ” ، هذه اللمبات خاصين بوظائف متعددة ليست ذات خطورة في السيارة.

وفيما يتعلق بلون اللمبات الأصفر فإنه يرمز إلى وجود خلل في وظيفة جزء ما في السيارة، إلا أنه يمكن مواصلة القيادة إلى أن يتم فحص السيارة في أقرب فرصة.

بينما يشير لون اللمبات الأحمر، لوجود مشكلة كبيرة في السيارة من هذه اللمبات لمبة تحذير نقص زيت المحرك، ويجب في حال إضاءتها التوقف بالسيارة على الفور وبحث أسباب المشكلة التي أدت إلى إضاءتها قبل أن تتفاقم المشكلة.

أما إضاءة لمبة ” تحذير زيت المحرك ” فإنها تدل على وجود تسرب بالزيت أو مشكلة ما بمضخّته، وعند التوقف يجب فحص الزيت وفي حال نقصانه نقوم بتزويده.

وهناك بعض اللمبات الأخرى التي تضاء باللوم الأحمر، وهم لمبة تحذير ارتفاع درجة حرارة المحرك، وتضاء هذه اللمبة في حال وجود مشكلة ما في مقياس سائل التبريد بمنطقة الخطر الحمراء، وفي هذه الحالة يجب أيضاً التوقف على الفور أيضاً وبحث المشكلة.

ومن اللمبات التحذيرية الهامة أيضًا هي لمبة ” تحذير نظام الفرامل ” ، فهي تشير إلى وجود خلل أو فشل في نظام الفرامل ABS، وتعد منظومة الفرامل أو المكابح من أهم عوامل الحماية بداخل السيارة.