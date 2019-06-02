بعد تتويج ليفربول بلقب البطول.. ” صلاح ” : ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي

ماجد محمد(صدى):

علق النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول على تتويج ناديه بلقب دوري ابطال اوروبا للمرة السادسة بعدما فاز على توتنهام هوتسبير بهدفين نظيفين .

وقال “صلاح ” لقناة “بي تي سبورتس” البريطانية ” معرباً عن سعادته : الكل سعيد الآن، أنا سعيد لأنني خضت النهائي الثاني تواليا وتمكنت من لعب 90 دقيقة .

واسترسل الحديث عن بدايته قائلاً : لقد ضحيت بالكثير من أجل مسيرتي، جئت من قرية بسيطة وانتقلت إلى القاهرة وبعد ذلك تركت والدي من أجل لعب الكرة.. أن أكون لاعبا مصريا في تشامبينزليغ وأصل إلى هذا المستوى هو أمر لا يصدق بالنسبة إلي، أنا سعيد جدا .

كما قال انه اصبح يحب تقنية الفار في إشارة إلى دور خبراء ” الفار” في الجزم بركلة الجزاء لليفربول التي تم احتسابها في الثواني الأولى .

وقال : مبدئيا، سيشرع الدوري الإنجليزي في الاعتماد على الفار ابتداء من الموسم المقبل، لكنني أحب ذلك من الآن

وكان” صلاح ” قد افتتح اللقاء التسجيل في الدقيقة الثانية من اللقاء من ركلة جزاء ، ليسجل ديفوك أوريغي الهدف الثاني قبل النهاية بدقائق ، ويصعد ” الريدز ” على عرش اوروبا للمرة السادسة .