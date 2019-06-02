” الطاقة ” : لجنة للتحقيق في أسباب انقطاع الكهرباء عن الجنوب ومعاقبة المقصرين

علي القحطاني(صدى):

أكدت وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية انها شكلت لجنة للتحقيق في اسباب انقطاع الخدمة الكهربائية عن محافظات وقرى جنوب المملكة وطول فترة إعادة الخدمة واتخاذ الإجراءات حيال المقصرين .

جاء ذلك في بيان لها اليوم الأحد بالتزامن مع متابعتها المستمرة لإصلاح العطل الفني الطارئ في محطات الكهرباء الرئيسية وعودة الخدمة لجميع المشتركين بدءًا بالقطاعات الحساسة.

وكانت الشركة السعودية للكهرباء قد اعلنت لتوها اكتمال عودة الخدمة للمناطق المتضررة ، مشيرة إلى ان تقلبات الأحوال الجويةفي بعض مناطق الجنوب تسببت في خروج محطات رئيسية من الخدمة مما إدى إلى تأثر عدد من المحطات الفرعية والصغيرة نظراً لترابط وتتابع شبكات الكهرباء .

كما اعربت ” السعودية للكهرباء ” عن اعتذارها لجميع المتضررين ، مؤكدة عى حرصها لثقة عملائها ولجميع المتفاعلين على شيكات التواصل الإجتماعي ، خاصة ” تويتر ” بعد حرصهم على دعم جهود الشركة والحرص على علاج المشكلة .

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