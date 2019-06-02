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رئيس الوزراء الياباني يسعى لزيارة لطهران للوساطة مع واشنطن

رئيس الوزراء الياباني يسعى لزيارة لطهران للوساطة مع واشنطن
طوكيو (صدى):

كشفت صحيفة ” ماينيشي شيمبون ” اليابانية اليوم الأحد ان رئيس الوزراء شينزو آبي يسعى لزيارة طهران على امل الوساطة لتحفيف حدة التوتر المتصاعد بين واشنطن وطهران .

جاء ذلك في اعقاب زيارة الرئيس الأمركي دونالد ترامب لطوكيو الأسبوع الماضي ، إذ اكد امكانية التوصل إلى اتفاق لزوال الأسلحة النووية .

وكانت الفترة الأخيرة قد شهدت تبادل تصريحات عنيفة بين الولايات المتحدة وإيران تنذر بالحرب بعد تصاعد التوتر بشأن الملف النووي وتهديد الجانبين بتنفيذ هجمات .


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