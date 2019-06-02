اجتماع أمريكي روسي إسرائيلي لمناقشة الوجود الإيراني بسوريا

واشنطن(صدى):

كشفت مصادر أن رئيس مجلس الأمن القومي الأمريكي جون بولتون سيجتمع مع نظيراه الروسي نيكولاي باتروشيف، والإسرائيلي مئير بن شبات، وذلك بعد أيام قليلة.

حيث سيكون هذا اجتماع هو الأول من نوعه بين ممثلي الدول الثلاث المنخرطة في الملف السوري، لمناقشة مستقبل الوجود الإيراني في سوريا.

وعن هذا اللقاء، ذكرت مصادر غربية، أن الدول الثلاثة ستبحث في خريطة طريق تربط بين تقديم أمريكا وحلفائها حوافز إلى موسكو في سوريا مثل ” الإعمار والشرعية ورفع العقوبات ” .

ويأتي ذلك مقابل التزام روسي بإجراءات ملموسة تتعلق بضبط دور إيران والعملية السياسية.