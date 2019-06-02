بالفيديو..شباب ينظمون المرور بـ ” كشافات جوالاتهم ” بعد انقطاع التيار

تركي السالم(صدى):

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة تطوع مجموعة من شباب جازان، لتنظيم حركة المرور بالإشارات، وذلك بالتزامن مع انقطاع التيار الكهربائي المفاجئ ،أمس السبت.

وظهر الشباب خلال المقطع، وهم يساندون رجال المرور، مستخدمين كشافات جوالاتهم لإرشاد السيارات وتجنب الحوادث.

يذكر أن المنطقة الجنوبية، شهدت مساء أمس السبت، انقطاعا بالتيار الكهربائي، استمر أكثر من ١٢ ساعة ما أدى إلى إحداث شلل في الحركة المرورية.

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