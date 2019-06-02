بعد ساعتين فقط من عودته..انقطاع التيار الكهربائي عن نجران من جديد

نايف السالم(صدى):

انقطع التيار الكهربائي مجددا عن محافظات نجران الشمالية، وذلك بعد عودته لمدة ساعاتان فقط.

وشمل انقطاع التيار الكهربائي كل من: محافظة حبونا، وثار، ويدمة ،وبدرالجنوب.

وشهدت المنطقة الجنوبية، مساء أمس السبت، انقطاعا بالتيار الكهربائي، استمر أكثر من ١٢ ساعة ما أدى إلى إحداث شلل في الحركة المرورية والخدمية ،والمالية ،والصحية.

يذكر أن وزير الطاقة والثروة المعدنية المهندس خالد الفالح، قد قدم اعتذاره عن انقطاع التيار الكهربائي بالمناطق الجنوبية، مؤكدا متابعته للجهود الحثيثة لإعادة الخدمة.

وأشار الفالح إلى أنه تم تفعيل خطة الطوارئ لاتخاذ الإجراءات التي تُمكّن من مواجهة العوائق التي أدت إلى هذا الانقطاع.

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