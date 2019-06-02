بعد إرجاعه لانقطاع الكهرباء..الصحة تكشف سبب وفاة مريض في جازان

تركي السالم(صدى):

أصدرت وزارة الصحة بيانا توضيحيًا، على خلفية ما تم تداوله حول وفاة حالة بالعناية المركزة في مستشفى الأمير محمد بن ناصر.

وكشفت الوزارة أن المريض المتوفى كان يعاني من ضعف شديد في القلب، مع التهاب حاد في الصدر، وفشل في وظائف الأعضاء الحيوية، وعدم استجابة للمؤثرات.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم إبلاغ ذوي الحالة بالوضع، وذلك ظهر أمس السبت، أي قبل انقطاع التيار الكهربائي.

وأكدت وزارة الصحة أنه لا علاقة لوفاة المريض بانقطاع الكهرباء.

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