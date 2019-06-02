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تقرير صادم..30% من شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش من زملائهن

تقرير صادم..30% من شرطيات بريطانيا يتعرضن للتحرش من زملائهن
لندن(صدى):

كشف تحقيق شمل الآلاف من ضباط بريطانيا، عن نتيجة صادمة، إذ تبين أن واحدة من كل 3 شرطيات يتعرضن للتحرش الجنسي من زملائهن في العمل.

وتضمن التقرير شكاوى من 20 شرطية و12 شرطيًا تعرضوا لمحاولة أو اعتداء جنسي فعلي خلال السنوات الخمس الأخيرة أثناء العمل.

يذكر أن الشرطة البريطانية تدعم تطبيق 30 توصية قدمتها ” بروديريك ” لإصلاح الأوضاع، والتي تشمل تكوين وحدة لمكافحة التحرش الجنسي للنظر في الشكاوى المقدمة من خلال الرسائل النصية أو الاتصال أو البريد الإلكتروني، فضلًا عن تقديم جلسات المشورة الخاصة بكيفية التعامل مع هذه المسألة.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 75050 ] نشر منذ 50 دقيقة

هذا طبعهم ايش الغريب …….؟؟

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