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  3. اسباب انسحاب قطر من قمة مكة وماعلاقة تركيا و ايران ؟

اسباب انسحاب قطر من قمة مكة وماعلاقة تركيا و ايران ؟




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