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  3. نجاة مواطن من صاعقة رعدية اثناء تصويره للأمطار

نجاة مواطن من صاعقة رعدية اثناء تصويره للأمطار




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