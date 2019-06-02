السهلاوي يعلن رحيله عن النصر

ماجد محمد(صدى):

أعلن اللاعب محمد السهلاوي، منذ قليل، رحيله عن نادي النصر، موجها الشكر لنجوم النادي.

وقال السهلاوي: ” شكراً زملائي نجوم نادي النصر الذين قضيت معهم أياماً لا تنسى، شكراً كحيلان الوفاء الأمير فيصل بن تركي، شكراً للشامخ سعود آل سويلم، شكراً أعضاء شرف العالمي ورجاله الأوفياء الذين كنتم معه في كل الظروف ” .

وتابع: ” سيبقى هذا الكيان العظيم وجماهيره الوفية في قلبي دائما، استودعكم الله ” .

يذكر أن السهلاوي قد انضم للنصر قادماً من القادسية في 2009 وقدم مستويات متميزة مع الفريق الأصفر حيثُ مثل العالمي في 210 مباراة بمختلف البطولات وسجل 99 هدفاً وصنع 19 تمريرة حاسمة.