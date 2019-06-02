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بعد إنضمامها للجزيرة..قناة إماراتية توقف عرض مسلسل شاركت فيه علا الفارس

بعد إنضمامها للجزيرة..قناة إماراتية توقف عرض مسلسل شاركت فيه علا الفارس
أبوظبي(صدى):

قررت قناة ” الظفرة ” الإماراتية، وقف عرض مسلسل أردني، شاركت فيه المذيعة علا الفارس، والتي انضمت مؤخرًا لقناة الجزيرة القطرية.

وكانت الفارس قد انضمت لقناة الجزيرة بعد تركها فضائية ” إم بي سي ” ،بعد سخريتها من مواقف الدول العربية تجاه إعلان دونالد ترامب نقل سفارة بلاده إلى القدس.

واعتذرت الفضائية عن عرض المسلسل قائلة: ” تعتذر القناة من الجمهور الكريم عن الاستمرار في عرض مسلسل صبر العذوب ” .

وأرجعت السبب إلى انضمام بطلة المسلسل لقناة الجزيرة التي تنشر الإرهاب و الكراهية و الفوضى في الوطن العربي.

يذكر أن المذيعة الأردنية علا الفارس، قد بدأت مشوارها مع مجموعة ” إم بي سي ” في عام 2004، حيث عملت في البداية مع قناة ” العربية ” ، ثم انتقلت إلى قناة MBC عام 2007.


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 959 ] نشر منذ 31 دقيقة

انهاااا الفلوووووس يا زلمة
وبعدين جميع أخبار الجزيرة تمثيل في تمثيل وهي تبحث عن عقد تمثيل مستمر

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