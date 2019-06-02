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  3. عدنان جستنيه : سوف يترشح لرئاسة الاتحاد شخصين غير انمار الحائلي

عدنان جستنيه : سوف يترشح لرئاسة الاتحاد شخصين غير انمار الحائلي




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