نيمار في ورطة.. فتاة تتهتم البرازيلي باغتصابها في فرنسا

طلال الغامدي(صدى):

يبدو أن اللاعب البرازيلي نيمار دا سيلفا في ورطة جديدة قد تعرقل موسمه في الميركاتو الصيفي 2019.

وكشفت مصادر عن تقدم فتاة ببلاغ ضد اللاعب البرازيلي المحترف في صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت الفتاة في بلاغها إنها تعرضت للاغتصاب على يد اللاعب البرازيلي في باريس يوم 15 مايو الماضي.

وحتى الأن لم يتم الإفصاح عن المزيد من التفاصيل حول واقعة اغتصاب نيمار للفتاة أو التحقيق معه.

وعلى جانب أخر يسعى برشلونة إلى التعاقد مع نيمار للعودة مرة أخرى خلال الميركاتو الصيفي 2019 ، ولكن حتى الأن لم تتبين الرؤية حيث يوجد انقسام داخل النادي الكتالوني حول عودة اللاعب من جديد.