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بالفيديو.. فواز اللعبون: السخرية علاج فعال للعديد من المشكلات

بالفيديو.. فواز اللعبون: السخرية علاج فعال للعديد من المشكلات
أميرة خالد(صدى):

أوضح الشاعر فواز اللعبون، اليوم الأحد، أن الأدب الساخر يظهر في البلاد العربية نظرًا للحريات المتوسطة.

وجاء تعليق اللعبون ردًا على تساؤل ” المديفر ” في برنامج ” الليوان ” ، الذي قال له : ” هل تزداد مساحة السخرية كلما ضاقت الحريات؟ ” .

وعلى جانب أخر يرى ” اللعبون ” أن الأدب الساخر له العديد من المخاطر، أبرزها أنه قد تقع في تخطي بعض الخطوط الحمراء أثناء الكتابة.

وأضاف: ” السخرية من وسائل العلاج، ودرهم سخرية خيرٌ من قنطار توجيه ويبدو أن السخرية هي الحل ” .


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