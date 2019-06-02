بالفيديو.. فواز اللعبون: السخرية علاج فعال للعديد من المشكلات

أميرة خالد(صدى):

أوضح الشاعر فواز اللعبون، اليوم الأحد، أن الأدب الساخر يظهر في البلاد العربية نظرًا للحريات المتوسطة.

وجاء تعليق اللعبون ردًا على تساؤل ” المديفر ” في برنامج ” الليوان ” ، الذي قال له : ” هل تزداد مساحة السخرية كلما ضاقت الحريات؟ ” .

وعلى جانب أخر يرى ” اللعبون ” أن الأدب الساخر له العديد من المخاطر، أبرزها أنه قد تقع في تخطي بعض الخطوط الحمراء أثناء الكتابة.

وأضاف: ” السخرية من وسائل العلاج، ودرهم سخرية خيرٌ من قنطار توجيه ويبدو أن السخرية هي الحل ” .

#المديفر يسأل اللعبون عن العلاقة بين الحرية والسخرية..

هل تزداد مساحة السخرية كلما ضاقت الحريات؟#فواز_اللعبون_في_ليوان_المديفر pic.twitter.com/i9GhXnbZYN — الليوان (@Fealsora) June 1, 2019